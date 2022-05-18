ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Достатньо двох рухів. В Україні спростили процедуру пожертви для ЗСУ через "Дію"

Новость на русском →
Україна, Середа 18 травня 2022 12:59
Достатньо двох рухів. В Україні спростили процедуру пожертви для ЗСУ через "Дію" Фото: спрощено процедуру пожертви для ЗСУ через "Дію"
Автор: Наталія Гурковська

У "Дії" спростили збір коштів на допомогу армії, залучивши для цього платформу UNITED24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віце-прем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Донейти можна зробити всього за два кліки через Apple Pay, Google Pay або ввести дані картки", - розповів він.

За його словами, зібрані кошти будуть спрямовані Міністерству оборони України.

"За них вони зможуть придбати нашим захисникам зброю, сучасне обладнання, амуніцію, бронежилети, рятувальну техніку та інші необхідні речі. Про витрачені кошти ми регулярно звітуватимемо в Дії", - додав Федоров.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів затвердив Положення про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв на підтримку України United24.

Відзначимо, після російського вторгнення українці та громадяни інших країни почали перераховувати гроші на Збройні сили, які захищають Україну. РБК-Україна повідомляло, як це зробити офіційними доступними каналами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
Більше 28300 військових з початку війни: Генштаб назвав втрати Росії
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України