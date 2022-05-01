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Двойные стандарты: Зеленский раскритиковал Турцию за новые маршруты для туристов из РФ

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Турция делает деньги в то время, когда украинцы проливают кровью. Президент Владимир Зеленский раскритиковал Анкару за новые туристические маршруты для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для EPT News.

Президент заявил, что Турция с одной стороны выступает посредником в переговорах и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны готовит несколько туристических маршрутов одновременно.

"Особенно для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, если мы хотим иметь дружеские отношения, я должен сказать, что это невозможно. Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это нечестно. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такие возможности, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор - за правду или нет", - заявил он.

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Владимир Зеленский