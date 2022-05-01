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Подвійні стандарти: Зеленський розкритикував Туреччину за нові маршрути для туристів з РФ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Туреччина робить гроші в той час, коли українці проливають кров'ю. Президент Володимир Зеленський розкритикував Анкару за нові туристичні маршрути для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського для EPT News.

Президент заявив, що Туреччина з одного боку виступає посередником у переговорах і підтримує Україну важливими кроками, а з іншого боку готує кілька туристичних маршрутів одночасно.

"Особливо для російського туризму. Ми це теж бачимо. І я, як президент, якщо ми хочемо мати дружні стосунки, я маю сказати, що це неможливо. Не можна так з цим справлятися, це подвійні стандарти. Це нечесно. Саме тому я звертаю увагу Туреччини на такі можливості, я вважаю, що так бути не може, тому що треба зробити вибір - за правду чи ні", - заявив він.

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Володимир Зеленський