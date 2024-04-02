Дворазовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар'єри

38-річний баскетболіст остаточно повісив кросівки на цвях. Він не виходив на майданчик із весни 2022-го.

Для Рондо останньою командою в кар'єрі став "Клівленд". Після недовгого перебування в лавах "Кавальєрс" він не підписував нових контрактів. Зрештою, оборонець вирішив більше не повертатися на паркет у статусі професіонала.

Рондо завітав у гості до Метта Барнса та Стівена Джексона, які ведуть подкаст All the Smoke Productions. Там ветеран НБА зізнався, що прагне проводити більше часу з дітьми. Як наслідок, він не відновлюватиме активні виступи.

Хто такий Реджон Рондо

Уродженець Кентуккі, на студентському рівні виступав за місцевих "Вайлдкетс". На драфті НБА-2006 обраний "Фініксом" під 21-м номером.

"Санс" відразу обміняли плеймейкера в "Бостон". Там він провів 9,5 років і допоміг "Селтікс" завоювати чемпіонський титул за підсумками сезону 2007/08. Пізніше недовго захищав кольори "Далласа", "Сакраменто", "Чикаго", "Нью-Орлеана". Перед сезоном 2018/19 підписав однорічний контракт із "Лейкерс", а в наступному сезоні виборов другий перстень. Останні роки кар'єри провів у лавах "Атланти", "Кліпперс" і "Клівленд".

Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок (2010-2013), двічі потрапив до першої збірної всіх зірок оборони НБА (2010, 2011). У січні цьогоріч був арештований за незаконне зберігання вогнепальної зброї, знарядь для вживання наркотиків і марихуани.