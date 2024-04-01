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Леброн побив віковий рекорд Джордана з перемогою над "Брукліном"

Нью-Йорк, Понеділок 01 квітня 2024 12:21
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Леброн побив віковий рекорд Джордана з перемогою над "Брукліном" Фото: Леброн Джеймс на розминці "Лейкерс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Універсальний форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс завдяки яскравому виступу проти "Бруклін Нетс" оновив чергове досягнення під егідою Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GiveMeSport.

39-річний лідер каліфорнійців перевершив "Його Повітряність" Майкла Джордана за кількістю матчів із 30+ набраними очками. У поєдинку проти "Нетс" американець набрав 40 пунктів.

Джеймс обійшов Джордана та став рекордсменом НБА. Тепер у його активі 672 матчі під егідою асоціації, в яких він набрав 30 очок і більше. Натомість легендарний чемпіон завершив кар'єру, маючи 671 такий поєдинок. Окрім того, Леброн вдруге набрав 40+ пунктів після 39-річчя. Ще один такий матч дозволить побити черговий рекорд Джордана (3 поєдинки).

"Його Повітряність" виступав у НБА в 1984-2001 рр. із перервами та переважною більшістю експертів визнаний найкращим баскетболістом усіх часів. У складі "Чикаго Буллз" він завоював 6 чемпіонських титулів (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Зі збірною США двічі став олімпійським чемпіоном (1984, 1992).

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу Сент-Вінсент – Сент-Мері. На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном 2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). Прізвище Джеймса пов'язують з імовірною появою франшизи в Лас-Вегасі.

До слова, канадський плеймейкер "Оклахоми" Гілджис-Александер очолив хіт-парад моментів із геймвінером проти "Нікс".

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол
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