Дворазова олімпійська чемпіонка пропустить чемпіонат світу з біатлону: яка причина

32-річна спортсменка не поїде до німецького Обергофа. У нинішньому сезоні вона ще не виходила на міжнародні старти. Менеджер збірної Норвегії Пер-Арне Ботнан підтвердив відсутність Екгофф у заявці.

"Ми регулярно спілкувалися на цю тему та дійшли висновку, що зараз вона не готова змагатися. Справи з її здоров'ям зараз не зовсім оптимальні", – пояснив функціонер.

Підготовка Екгофф до сезону 2022/23 фактично зірвалася через важкі наслідки перенесеного навесні коронавірусу та безсоння. Вона пропустила літні збори норвезької команди, а в листопаді оголосила про паузу в тренуваннях. Проте, в грудні відновила заняття.

Хто така Тіріль Екгофф

Уродженка норвезького Берума, молодша сестра чемпіона світу з біатлону Стіана Екгоффа. Лідер збірної Норвегії минулого десятиліття.

Призерка трьох Олімпіад поспіль – Сочі (2014), Пхьончхан (2018), Пекін (2022). Зокрема, здобула "золото" на Іграх у Росії та Китаї в змішаній естафеті. Загалом виграла 8 олімпійських нагород різного ґатунку.

У сезоні 2020/21 тріумфувала в Кубку світу, набравши 1139 очок. Завершила той сезон першою у заліку спринтів і гонок переслідування. Загалом упродовж сезону виграла 13 гонок.