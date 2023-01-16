Двукратная олимпийская чемпионка пропустит чемпионат мира по биатлону: какая причина

32-летняя спортсменка не поедет в немецкий Оберхоф. В этом сезоне она еще не выходила на международные старты. Менеджер сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан подтвердил отсутствие Экхофф в заявке.

"Мы регулярно общались на эту тему и пришли к выводу, что сейчас она не готова соревноваться. Дела с ее здоровьем сейчас обстоят не совсем оптимально", – объяснил функционер.

Подготовка Экхофф к сезону 2022/23 фактически сорвалась из-за тяжелых последствий перенесенного весной коронавируса и бессонницы. Она пропустила летние сборы норвежской команды, а в ноябре объявила о паузе в тренировках. Однако в декабре возобновила занятия.

Кто такая Тириль Экхофф

Уроженка норвежского Берума, младшая сестра чемпиона мира по биатлону Стиана Экхоффа. Лидер сборной Норвегии в прошлом десятилетии.

Призер трех Олимпиад подряд – Сочи (2014), Пхенчхан (2018), Пекин (2022). В частности, завоевала "золото" на Играх в России и Китае в смешанной эстафете. В общей сложности выиграла 8 олимпийских наград разного сорта.

В сезоне 2020/21 триумфовала в Кубке мира, набрав 1139 очков. Завершила тот сезон первой в зачете спринтов и гонок преследования. Всего за сезон выиграла 13 гонок.