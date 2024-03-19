Двом соратницям Путіна оголосили підозру за депортацію дітей із Херсона

Про кого йдеться

Служба безпеки задокументувала злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової - дружини голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова.

Фігурантки входять до близького оточення Путіна і причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів нашої держави.

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого будинку дитини.

Дітей вивезли до Москви

Правоохоронці уточнили, що йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика. Щоб "оглянути" дітей перед депортацією, Лантратова і Варламова прибули в обласний центр під виглядом "офіційного візиту" представниць РФ.

Тоді вони навідалися до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви начебто для оздоровлення в російських медзакладах.

Фото: Зловмисниці (facebook.com/SecurSerUkraine)

Насправді розслідування встановило, що депортовані діти не мали фізичних вад і не потребували медичного втручання.

Що їм загрожує

Після деокупації Херсона правоохоронці провели обшуки в будинку дитини, де виявили фіктивні документи про вивезення неповнолітніх до РФ із підписами Лантратової та Варламової.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили обом фігуранткам про підозру за фактом "порушення законів та звичаїв війни, примусового індивідуального чи масового переселення, або депортації осіб, які перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави, вчиненого за попередньою змовою групою осіб".

"Оскільки зловмисниці перебувають на території країни-агресора, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності", - додали в СБУ.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини до РФ Марію Львову-Бєлову.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що російська влада створила спеціальні методички для вчителів, щоб "перевиховувати" дітей, яких депортували з України. Їм хочуть нав'язати російську ідентичність.