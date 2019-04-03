Двоим организаторам псевдореферендума на Донбассе объявили подозрение

По материалам Службы безопасности Украины двум организаторам псевдореферендума в Донецкой области объявлено о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы установили, что сельский председатель и депутат поселкового совета Бахмутского района принимали активное участие в организации незаконного референдума в поселках Мироновское и Новолуганське.

Сотрудники СБУ зафиксировали, что злоумышленники активно проводили антиукраинскую агитацию среди жителей района, в частности, призывая их к участию в так называемом "волеизъявлении".

Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении противоправной деятельности депутата сельского совета и направили обвинительный акт в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины в суд. В отношении второго фигуранта дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что следователями Службы безопасности Украины сообщено о подозрении жительнице Краматорска Донецкой области в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

РБК-Украина писало, что жительнице Новоайдарского района Луганской области сообщили о подозрении за участие в организации так называемого "референдума о независимости ЛНВ".