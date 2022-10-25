Двоходівка Моранта з Кларком поховала "Бруклін": момент дня в НБА

Ефектна комбінація баскетболістів "Мемфіс Гріззліс" Джа Моранта та Брендона Кларка опинилася нагорі підбірки найкращих миттєвостей дня асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Найефектніший епізод у двобої з "Бруклін Нетс" дует господарів оформив під завісу першої чверті. Плеймейкер Морант увірвався до зони суперника та м'яко накинув на щит Кларку, а той згори вгатив м'яч у кільце.

26-річний форвард загалом провів на паркеті майже 17 хвилин. У його активі 13 очок, 2 підбирання і 2 передачі. Натомість Морант став найрезультативнішим баскетболістом поєдинку. Американець встиг набрати 38 пунктів, оформив 8 підбирань і віддав 7 передач.

Завдяки перемозі над "Нетс" (134:124) "Мемфіс" закріпився у зоні плей-офф Західної конференції. "Гріззліс" здобули 3 перемоги та лише раз програли – "Далласу". Єдиною командою без поразок на Заході залишився "Портленд".

Хто такий Брендон Кларк

Важкий форвард із канадського Ванкувера, обраний "Оклахомою" під 21-м номером на драфті НБА-2019.

На студентському рівні виступав за Університет Сан-Хосе та "Гонзага Бульдогс". У складі "Мемфіса" провів 3 повних сезони в асоціації.

"Гріззліс" двічі поспіль продовжували контракт Кларка, скориставшись опцією для клубу. Наразі в сезоні 2022/23 середній час форварда на паркеті – найнижчий у професіональній кар'єрі.