Двох жителів Херсонської області засудили до 5 років тюрми за проведення "референдуму"

Двоє жителів Бериславського району (Херсонська область) допомагали окупантам проводити "референдум". Їх затримали та засудили до 5 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Обвинувачені добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною "владою" так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що впродовж 23-27 вересня 2022 року вони як члени незаконно створеної "виборчої комісії" ходили по домівках місцевих мешканців і роздавали їм "бюлетені" для проведення незаконного "голосування".

"Після цього передавали використані бюлетені так званій "голові виборчої комісії" для подальшого підрахунку та оголошення так званих "результатів". Обох викрито та затримано після звільнення Збройними силами України території Херсонської області", - додали у прокуратурі.

Двох жителів Бериславського району визнали винними у колабораційній діяльності та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.