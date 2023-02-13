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Двое жителей Херсонской области приговорены к 5 годам тюрьмы за проведение "референдума"

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Херсонская область, Понедельник 13 февраля 2023 15:59
Двое жителей Херсонской области приговорены к 5 годам тюрьмы за проведение "референдума" Фото: Двое жителей Херсонской области приговорены к 5 годам тюрьмы за проведение "референдума" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Два жителя Бериславского района (Херсонская область) помогали оккупантам проводить "референдум". Их задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

"Обвиняемые добровольно принимали участие в проведении организованного оккупационной "властью" так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в течение 23-27 сентября 2022 года они, как члены незаконно созданной "избирательной комиссии", ходили по домам местных жителей и раздавали им "бюллетени" для проведения незаконного "голосования".

"После этого передавали использованные бюллетени так называемой "председателю избирательной комиссии" для дальнейшего подсчета и объявления так называемых "результатов". Оба разоблачены и задержаны после освобождения Вооруженными силами Украины территории Херсонской области", - добавили в прокуратуре.

Двое жителей Бериславского района признали виновными в коллаборационной деятельности и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Напомним, что Служба безопасности задержала в Херсоне коллаборантку из Партии регионов. Во время оккупации города она угрожала жителям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме.

Правоохранители задержали трех человек в Херсонской области, поскольку во время оккупации части региона они помогали проводить "референдум". Коллаборанты угрожали расстрелом лицам, которые отказывались поставить нужную "отметку в бюллетенях".

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