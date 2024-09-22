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У двох районах Київської області погіршився стан повітря

Фото: у Київській області погіршилася якість повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області погіршився стан якості повітря. Погіршення показників зафіксували у двох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршилася якість повітря. Наразі їх осередки в регіоні ліквідовані.

У цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. У Департаменті екології Київської ОВА повідомили, що радіаційний рівень відповідає природному фону. 

Задимлення також пояснюється сезонними перепадами температури, через що дим від пожеж майже не розсіюються.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують менше перебувати на вулиці, закривати вікна та не проводити провітрювання, пити багато води", - порадили у Київській ОВА.

скриншот iqair.com

 

Смог у Києві

Нагадаємо, 20 вересня Київ огорнув смог, у місті фіксувалося рекордне забруднення повітря. У столиці України були зафіксовані найгірші показники якості повітря у світі.

Причиною забруднення повітря є дим через масштабні лісові пожежі та загоряння торф'яників у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Сьогодні зранку у Києві також фіксували завищені показники забруднення повітря.

Детальніше про смог у Києві та чим він небезпечний - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Київська областьЗабруднення повітря