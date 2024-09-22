У двох районах Київської області погіршився стан повітря

У Київській області погіршився стан якості повітря. Погіршення показників зафіксували у двох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Через пожежі в екосистемах у Броварському та Вишгородському районах Київської області погіршилася якість повітря. Наразі їх осередки в регіоні ліквідовані.

У цих районах фіксуються перевищення допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин. У Департаменті екології Київської ОВА повідомили, що радіаційний рівень відповідає природному фону.

Задимлення також пояснюється сезонними перепадами температури, через що дим від пожеж майже не розсіюються.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують менше перебувати на вулиці, закривати вікна та не проводити провітрювання, пити багато води", - порадили у Київській ОВА.

скриншот iqair.com