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В двух районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха

Киев, Воскресенье 22 сентября 2024 13:27
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В двух районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха Фото: в Киевской области ухудшилось качество воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области ухудшилось состояние качества воздуха. Ухудшение показателей было зафиксировано в двух районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось качество воздуха. В настоящее время их очаги в регионе ликвидированы.

В этих районах фиксируется превышение допустимых концентраций химических и биологических веществ. В Департаменте экологии Киевской ОВА сообщили, что радиационный уровень соответствует естественному фону.

Задымление также объясняется сезонными перепадами температуры, из-за чего дым от пожаров почти не рассеиваются.

"К улучшению ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют меньше находиться на улице, закрывать окна и не проводить проветривание, пить много воды", - посоветовали в Киевской ОВА.

В двух районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха

скриншот iqair.com

Смог в Киеве

Напомним, 20 сентября Киев окутал смог, в городе фиксировалось рекордное загрязнение воздуха. В столице Украины были зафиксированы самые плохие показатели качества воздуха в мире.

Причиной загрязнения воздуха является дым из-за масштабных лесных пожаров и возгорания торфяников в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Сегодня с утра в Киеве также фиксировали завышенные показатели загрязнения воздуха.

Детальнее о смоге в Киеве и чем он опасен - узнайте в материале РБК-Украина.

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Киевская область Загрязнение воздуха
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