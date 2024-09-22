В двух районах Киевской области ухудшилось состояние воздуха

В Киевской области ухудшилось состояние качества воздуха. Ухудшение показателей было зафиксировано в двух районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА.

Из-за пожаров в экосистемах в Броварском и Вышгородском районах Киевской области ухудшилось качество воздуха. В настоящее время их очаги в регионе ликвидированы.

В этих районах фиксируется превышение допустимых концентраций химических и биологических веществ. В Департаменте экологии Киевской ОВА сообщили, что радиационный уровень соответствует естественному фону.

Задымление также объясняется сезонными перепадами температуры, из-за чего дым от пожаров почти не рассеиваются.

"К улучшению ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют меньше находиться на улице, закрывать окна и не проводить проветривание, пить много воды", - посоветовали в Киевской ОВА.

скриншот iqair.com