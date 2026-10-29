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У двох районах Києва ввели екстрені відключення світла

08:56 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: у двох районах Києва ввели екстрені відключення світла (колаж РБК-Україна)

У частині Голосієвського та Соломʼянського районів Києва вранці 29 жовтня ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.

Нагадаємо, у частині областей України у четвер, 29 жовтня, діють графіки погодинних відключень світла.

Обмеження застосовуютьсячерез наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

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ДТЕККиївЕлектроенергіяВідключеня світла