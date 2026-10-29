В двух районах Киева ввели экстренные отключения света

В части Голосеевского и Соломьянского районов Киева утром 29 октября ввели экстренные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"По команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", - говорится в сообщении.
Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.
Напомним, в части областей Украины в четверг, 29 октября,действуют графики почасовых отключений света.
Ограничения применяются из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
Кроме того, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.