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В двух районах Киева ввели экстренные отключения света

08:56 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в двух районах Киева ввели экстренные отключения света (коллаж РБК-Украина)

В части Голосеевского и Соломьянского районов Киева утром 29 октября ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", - говорится в сообщении.

Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.

Напомним, в части областей Украины в четверг, 29 октября,действуют графики почасовых отключений света.

Ограничения применяются из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Кроме того, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

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