У двох районах Києва ввели екстрені відключення світла
08:56 29.10.2026 Чт
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Ілюстративне фото: у двох районах Києва ввели екстрені відключення світла (колаж РБК-Україна)
У частині Голосієвського та Соломʼянського районів Києва вранці 29 жовтня ввели екстрені відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"За командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.
Нагадаємо, у частині областей України у четвер, 29 жовтня, діють графіки погодинних відключень світла.
Обмеження застосовуютьсячерез наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.
Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.