Ілюстративне фото: у двох районах Києва ввели екстрені відключення світла (колаж РБК-Україна)

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У частині Голосієвського та Соломʼянського районів Києва вранці 29 жовтня ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"За командою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення в частині Голосієвського та Соломʼянського районів", - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.