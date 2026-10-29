Иллюстративное фото: в двух районах Киева ввели экстренные отключения света (коллаж РБК-Украина)

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В части Голосеевского и Соломьянского районов Киева утром 29 октября ввели экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" введены экстренные отключения в части Голосеевского и Соломенского районов", - говорится в сообщении. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют.