Двух "полицейских" приговорили к 12 годам тюрьмы за работу на оккупантов в Херсоне
Двое жителей Херсона сотрудничали с оккупантами и получили фейковые должности "полицейских". Их задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Мужчины согласились на предложение сотрудничества от руководства оккупационных властей, а именно "начальника главного управления министерства внутренних дел Херсонской области". Они заняли должности в этом незаконном "правоохранительном органе", созданном на временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что находясь на псевдодолжностях, они входили в состав так называемых "следственно-оперативных групп". Получив от оккупантов огнестрельное оружие и специальные средства, осужденные исполняли обязанности якобы по "раскрытию преступлений".
"На самом деле они незаконно лишали свободы граждан Украины, которые не соглашались с оккупацией, проводили другие следственные действия на выполнение указаний руководителей незаконного правоохранительного органа", - пояснили в прокуратуре.
Двое мужчин приговорили за коллаборационную деятельность к 12 и 12 с половиной годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.
Напомним, что две жительницы Херсонской области участвовали в проведении "референдума" во время оккупации РФ. Их задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.
В Украине приговорены к 13 годам тюрьмы четырех боевиков "ЛНР". Оккупанты воевали против ВСУ на территории Харьковской области.
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