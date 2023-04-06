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Двух "полицейских" приговорили к 12 годам тюрьмы за работу на оккупантов в Херсоне

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Херсон, Четверг 06 апреля 2023 15:50
Двух "полицейских" приговорили к 12 годам тюрьмы за работу на оккупантов в Херсоне Фото: Двух "полицейских" приговорили к 12 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое жителей Херсона сотрудничали с оккупантами и получили фейковые должности "полицейских". Их задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Мужчины согласились на предложение сотрудничества от руководства оккупационных властей, а именно "начальника главного управления министерства внутренних дел Херсонской области". Они заняли должности в этом незаконном "правоохранительном органе", созданном на временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь на псевдодолжностях, они входили в состав так называемых "следственно-оперативных групп". Получив от оккупантов огнестрельное оружие и специальные средства, осужденные исполняли обязанности якобы по "раскрытию преступлений".

"На самом деле они незаконно лишали свободы граждан Украины, которые не соглашались с оккупацией, проводили другие следственные действия на выполнение указаний руководителей незаконного правоохранительного органа", - пояснили в прокуратуре.

Двое мужчин приговорили за коллаборационную деятельность к 12 и 12 с половиной годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу они будут находиться под стражей.

Напомним, что две жительницы Херсонской области участвовали в проведении "референдума" во время оккупации РФ. Их задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.

В Украине приговорены к 13 годам тюрьмы четырех боевиков "ЛНР". Оккупанты воевали против ВСУ на территории Харьковской области.

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