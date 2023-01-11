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В двох областях вже діють аварійні відключення. Яка ситуація зі світлом в Україні

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Україна, Середа 11 січня 2023 11:13
В двох областях вже діють аварійні відключення. Яка ситуація зі світлом в Україні Фото: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми України на 10 ранку 11 січня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 10:00 середи, 11 січня, споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни, зріс дефіцит потужності. Наразі аварійні відключення світла вже діють у Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як повідомили в компанії, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведено ліміти споживання, що діють протягом доби - з 00:00 до 24:00.

"Вже з 7.00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми було застосовано аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження в мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

"У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж у результаті високої активності бойових дій", - додали в "Укренерго".

Раніше енергетики пояснили, чому в Києві та області почали частіше вимикати світло. Річ у тому, що останні дні дефіцит потужності в Києві та області зростає.

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