В двох областях вже діють аварійні відключення. Яка ситуація зі світлом в Україні

Станом на 10:00 середи, 11 січня, споживання електроенергії в Україні підвищилось через суттєве зниження температури на сході і в центрі країни, зріс дефіцит потужності. Наразі аварійні відключення світла вже діють у Дніпропетровській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

Як повідомили в компанії, для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведено ліміти споживання, що діють протягом доби - з 00:00 до 24:00.

"Вже з 7.00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми було застосовано аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження в мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

"У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж у результаті високої активності бойових дій", - додали в "Укренерго".