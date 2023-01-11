В двух областях уже действуют аварийные отключения. Какая ситуация со светом в Украине

По состоянию на 10.00 среды, 11 января, потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны, вырос дефицит мощности. В настоящее время аварийные отключения света уже действуют в Днепропетровской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Как сообщили в компании, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00.

"Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", - говорится в сообщении.

К тому же, в отдельных областях вследствие порывистого ветра есть повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий", - добавили в "Укрэнерго".