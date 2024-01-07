У двох містах України через негоду порушилася робота громадського транспорту

Сьогодні надвечір через негоду у двох містах України були внесені зміни в роботу громадського транспорту.

Через негоду в Запоріжжі та Дніпрі виникли труднощі з курсуванням громадського транспорту. Зокрема в Запоріжжі зупинили рух тролейбусів.

"Сталося це через зледеніння контактного проводу", - повідомив міський портал.

У Дніпрі через крижаний дощ, що переходить у сніг, та збільшення кількості ДТП громадський транспорт працює зі змінами:

трамваї курсують за оперативним розкладом, можливі затримки;

тролейбуси рухаються зі значними відхиленнями від розкладу. Маршрути №3, №7, №17, №20 їздять до вул. Столєтова;

автобуси курсують зі збільшеними інтервалами.

Негода в Україні

Очікується, що в Україну прийде хвиля похолодання внаслідок арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.

Українців попередили про сильні морози. В деяких регіонах температура опустить до -25 градусів. Зокрема негода супроводжуватиметься значним снігом, хуртовиною, а також ожеледицею.

Детальніше про погіршення погоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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