У двох містах Сумської області оголосили евакуацію через обстріли росіян

"Ми повинні захищати своє населення. Це наше основне завдання, яке мені поставив президент України Володимир Зеленський", - сказав очільник області.

При цьому Артюх уточнив, що це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилася кількість обстрілів. Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Скріншот: Білопілля та Ворожба (google.com/maps)

Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост та голів громад. Евакуйоване населення буде розміщено в місцях компактного проживання на території області.