Двое украинских военных пилотов вернулись из плена РФ
Главное управление разведки Министерства обороны отчиталось об освобождении из плена двух украинских пилотов – Ивана Пепеляшко и Алексея Чижа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ГУР Минобороны в Facebook.
Пилоты попали в плен еще 8 марта в Черниговской области. Оккупанты несколько раз меняли место содержания Чижа и Пелеляшко, пока не доставили их в изолятор в Курске. Там они делили камеру с другими восемью офицерами ВСУ.
"Иван Пепеляшко рассказывает, что, несмотря на серьезные ранения в СИЗО, большинство украинцев не получают элементарной медицинской помощи: "Ребята держатся, но в большинстве раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но бесполезно", – говорится в сообщении.
По словам украинских пилотов, их постоянно водили на изнурительные допросы, традиционно начинавшиеся с пропаганды в духе "Украину придумал Ленин". Кроме того, пилотов заставляли записывать пропагандистские видео под угрозой применения пыток.
В Киеве военных пилотов лично встретил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. В ведомстве пообещали продолжать усилия по освобождению из плена всех украинских бойцов.
К слову, Россия заявила требование о перенесении переговоров обратно в Беларусь.
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