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Двое украинских военнослужащих погибли, еще один ранен за сутки на Донбассе

Автор: Артур Родивилов

За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Еще один получил огнестрельное ранение в результате обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Всего за прошедшие сутки, 12 ноября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Противник открывал огонь из артиллерии калибра 122-мм, гранатометов разных систем, минометов калибра 120-мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, оккупанты производили обстрелы: в направлении Попасной и Новоалександровки, в сторону Новотроицкого, вблизи Новолуганского, возле Широкино.

По состоянию на 7:00, 13 ноября, со стороны боевиков зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В направлении Троицкого враг совершил обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Напомним, 11 ноября на Донбассе в результате обстрелов получил ранение украинский военный.

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Донбасс