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Двоє українських військовослужбовців загинули, ще одного поранено за добу на Донбасі

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Київ, Субота 13 листопада 2021 07:58
Двоє українських військовослужбовців загинули, ще одного поранено за добу на Донбасі Фото: бойовики обстрілюють українські позиції (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Ще один отримав вогнепальне поранення унаслідок обстрілів з боку бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Всього за минулу добу, 12 листопада, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Противник відкривав вогонь з артилерії калібру 122-мм, гранатометів різних систем, мінометів калібру 120-мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, окупанти здійснювали обстріли: у напрямку Попасної та Новоолександрівки, у бік Новотроїцького, поблизу Новолуганського, біля Широкиного.

Станом на 7:00, 13 листопада, з боку бойовиків зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Нагадаємо, 11 листопада на Донбасі внаслідок обстрілів отримав поранення український військовий.

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