Двое украинских теннисистов проиграли на старте квалификации US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина и первая ракетка Украины Сергей Стаховский потерпели поражение на старте отборочного этапа US Open (Открытого чемпионата США). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Калинина покинула турнир на стадии квалификации, уступив американке Энн Ли со счетом 0:6, 3:6. Поединок продолжался 65 минут.

В прошлом году Ангелина преодолела отборочный этап и дошла до второго круга основной сетки турнира, где в упорной борьбе уступила действующей чемпионке Слоан Стивенс.

Стаховский же не смог обыграть в первом раунде квалификации испанца Никола Куна - 4:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час и 16 минут.

В прошлом сезоне Сергей Стаховский также проиграл на старте квалификации. Свой лучший результат в Нью-Йорке 33-летний украинец показал в 2010 и 2015 годах, когда дошел до третьего круга в основе.

Сегодня в борьбу за место в основной сетке вступит вторая представительница Украины - Катарина Завацкая.

Основная сетка US Open начнется 26 августа, куда заявлены четыре украинские теннисистки.