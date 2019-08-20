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Двоє українських тенісистів програли на старті кваліфікації US Open

Новини » Спорт    20.08.2019 - 09:32
Двоє українських тенісистів програли на старті кваліфікації US Open
Фото: тенісні корти US Open (facebook.com/usopentennis)

Перший раунд відбірного етапу не змогли подолати Стаховський і Калініна

Українська тенісистка Ангеліна Калініна і перша ракетка України Сергій Стаховський зазнали поразки на старті відбіркового етапу US Open (Відкритого чемпіонату США). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Калініна покинула турнір на стадії кваліфікації, поступившись американці Енн Лі з рахунком 0:6, 3:6. Поєдинок тривав 65 хвилин.

Минулого року Ангеліна подолала відбірковий етап і дійшла до другого кола основної сітки турніру, де в запеклій боротьбі поступилася чинній чемпіонці Слоан Стівенс.

Стаховський же не зміг обіграти в першому раунді кваліфікації іспанця Нікола Куна - 4:6, 4:6. Поєдинок тривав 1 годину і 16 хвилин.

У минулому сезоні Сергій Стаховський також програв на старті кваліфікації. Свій найкращий результат в Нью-Йорку 33-річний українець показав у 2010 і 2015 роках, коли дійшов до третього кола в основі.

Сьогодні в боротьбу за місце в основній сітці вступить друга представниця України - Катаріна Завацька.

Основна сітка US Open розпочнеться 26 серпня, куди заявлені чотири українські тенісистки.

Світоліна вперше з березня повернулася в топ-5 рейтингу WTA Стаховський став чемпіоном парного турніру в Ньюпорті
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