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Двоє українських політв'язнів в РФ перебувають у критичному стані

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 13:42
Двоє українських політв'язнів в РФ перебувають у критичному стані
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

У одного з них підвищений артеріальний тиск, що може привести до інсульту

Стан здоров'я українських політв'язнів, яких незаконно тримають у Росії та окупованому Криму, суттєво погіршився. Про це написала у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що у Володимира Дудки не проходять висипи на тілі, оскільки його не оглянуто медиками, і він скаржиться на підвищений артеріальний тиск, що може привести до інсульту або гіпертонічної кризи.

"Країна-агресор РФ, нехтуючи нормами міжнародного права, продовжує знущання з українських політв'язнів. Здоров'я та психологічний стан громадян України, яких незаконно утримують у місцях несвободи на території РФ та тимчасово окупованого Криму, суттєво погіршилося", - повідомила вона.

Крім того, українця Володимира Якименка із температурою 39 та сухим кашлем вчора помістили у ШІЗО.

Нагадаємо, у незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва з 19 березня підвищена температура тіла, кашель і при цьому не встановлено діагноз.

Також в анексованому Криму російські силовики після обшуку затримали кримського татарина Делявера Ібраїмова.

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