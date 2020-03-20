Двое турецких солдат погибли в Сирии

В четверг министерство обороны Турции заявило, что два турецких солдата были убиты в северо-западной провинции Идлиб в Сирии в результате ракетной атаки "некоторых радикальных групп". Об этом сообщает Al Arabia.

Министерство также сообщило, что еще один солдат был ранен во время атаки. Турецкие военные открыли огонь по целям в этом районе.

Турция, которая поддерживает силы, выступающие против узурпации власти президента Сирии Башара Асада, договорилась о прекращении огня с Россией на две недели назад после нескольких месяцев боевых действий, в результате которых Идлибе покинули около 1 миллиона человек.

Напомним, власти США обвинили министра обороны Сирии Али Абдуллы Айюба в препятствовании прекращению огня на севере страны и ввели против него санкции. США заморозили все имущество и активы сирийского министра в Америке, а американским гражданам и компаниям запрещено вступать с ним в коммерческие транзакции.