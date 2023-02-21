Двоє суддів Верховного Суду пішли у відставку

У Верховному Суді пішли у відставку суддя Касаційного господарського суду Людмила Стратієнко та суддя Касаційного кримінального суду Тетяна Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховного Суду.

"21 лютого 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку судді Верховного Суду у Касаційному господарському суді Людмили Стратієнко та судді Касаційного кримінального суду Тетяни Шевченко у зв’язку з поданням ними заяви про відставку", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що вони були призначені на посади суддів Верховного Суду у листопаді 2017 року.