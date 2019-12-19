Двое сотрудников ФСБ получили тяжелые ранения в результате стрельбы в Москве

Фото: место стрельбы в Москве (twitter.com/OrwellAtWork)

Ранее сообщалось о двух погибших в результате стрельбы

Два сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации получили тяжелые ранения при стрельбе в центре Москвы. Об этом сообщают российские СМИ.

Информацию о тяжелом состоянии сотрудников ФСБ подтвердили в Министерстве здравоохранения РФ.

"Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения", - сообщили в министерстве.

Напомним, в центре Москвы возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова. По данным российских СМИ, стрельбу открыли в приемной офиса ФСБ, после чего нападавший выбежал на улицу. Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли трое сотрудников ФСО.

Позже появилось видео с места происшествия. На место стрельбы прибыли группы специального назначения и взрывотехники. Также сообщается, что движение транспорта на улице Большая Лубянка было перекрыто.

В правоохранительных органах РФ подтвердили гибель двоих человек. Сообщалось, что погиб нападавший стрелок, а также один сотрудник Федеральной службы охраны. Личность мужчины, устроившего стрельбу, на данный момент устанавливается.