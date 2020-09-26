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Двое раненых при нападении в Париже - журналисты

Автор: Инна Собора

Два человека, которые получили ножевые ранения во время нападения в Париже 25 сентября, являются журналистами. Их жизням ничто не угрожает.

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Об этом пишет DW.

Раненые журналисты не имеют отношения к сатирическому журналу Charlie Hebdo, у редакции которого было совершено нападение.

Рядом расположена другая редакция. Во время инцидента двое журналистов находились на улице на перекуре. Телевизионная компания Prémieres Lignes участвовала в производстве документального фильма о нападениях на Charlie Hebdo в января 2015 года под названием "Три дня террора" для американского телеканала HBO,

Напомним, в Париже неизвестный с ножом напал на прохожих вблизи прежней редакции журнала Charlie Hebdo. Злоумышленник ранил четырех человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что прокуратура Парижа начала расследование покушения на убийство с террористической целью преступной группировкой.

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