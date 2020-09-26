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Двоє поранених під час нападу в Парижі - журналісти

Париж, Субота 26 вересня 2020 06:03
Двоє поранених під час нападу в Парижі - журналісти
Фото: поліція Парижу (facebook com PoliceNationale)
Автор: Инна Собора

Двоє осіб, які отримали ножові поранення під час нападу у Парижі 25 вересня, є журналістами. Їхнім життям ніщо не загрожує.

Про це пише DW.

Поранені журналісти не мають стосунку до сатиричного журналу Charlie Hebdo, біля редакції якого був скоєний напад.

Поруч розташована інша редакція. Під час інциденту двоє журналістів перебували на вулиці на перекурі. Телевізійна компанія Prémieres Lignes брала участь у виробництві документального фільму про напади на Charlie Hebdo в січні 2015 року під назвою "Три дні терору" для американського телеканалу HBO,

Нагадаємо, у Парижі невідомий з ножем напав на перехожих поблизу колишньої редакції журналу Charlie Hebdo. Зловмисник поранив чотирьох людей, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

РБК-Україна писало, що прокуратура Парижу почала розслідування замаху на вбивство з терористичною метою злочинним угрупуванням.

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