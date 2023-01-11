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Двоє польских волонтерів зазнали поранень у Бахмуті

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Україна, Середа 11 січня 2023 02:38
Двоє польских волонтерів зазнали поранень у Бахмуті Фото: у Бахмуті двоє польських волонтерів отримали поранення
Автор: Антон Малиновський

Двоє польських волонтерів отримали поранення в районі Бахмута, зараз вони знаходяться в клінічній лікарні Любліна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PAP.

Виданню інформацію підтвердив речник міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич. Він розповів, що чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.

"Вони вигружали допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення", - зазначив речник польського МОЗ.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донецької області.

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