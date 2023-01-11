Двоє польских волонтерів зазнали поранень у Бахмуті

Двоє польських волонтерів отримали поранення в районі Бахмута, зараз вони знаходяться в клінічній лікарні Любліна.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на PAP .

"Вони вигружали допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення", - зазначив речник польського МОЗ.

Виданню інформацію підтвердив речник міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич. Він розповів, що чоловік та жінка розвозили гуманітарну допомогу серед місцевого населення на прифронтових територіях України.

Нагадаємо, що в Міністерстві закордонних справ Британії підтвердили зникнення двох британців, які працювали волонтерами в районі Донецької області.

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