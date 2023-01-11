ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Двое польских волонтеров получили ранения в Бахмуте

Новина українською →
Украина, Среда 11 января 2023 02:38
Двое польских волонтеров получили ранения в Бахмуте Фото: в Бахмуте двое польских волонтеров получили ранения
Автор: Антон Малиновский

Два польских волонтера получили ранения в районе Бахмута, сейчас они находятся в клинической больнице Люблина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

Изданию информацию подтвердил представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич. Он рассказал, что мужчина и женщина развозили гуманитарную помощь среди местного населения на прифронтовых территориях Украины.

"Они выгружали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение", - отметил представитель польского Минздрава.

Напомним, что в Министерстве иностранных дел Британии подтвердили исчезновение двух британцев, работавших волонтерами в районе Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша волонтери
NEWS
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году