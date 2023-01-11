Двое польских волонтеров получили ранения в Бахмуте

Два польских волонтера получили ранения в районе Бахмута, сейчас они находятся в клинической больнице Люблина.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.

Изданию информацию подтвердил представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич. Он рассказал, что мужчина и женщина развозили гуманитарную помощь среди местного населения на прифронтовых территориях Украины. "Они выгружали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение", - отметил представитель польского Минздрава.