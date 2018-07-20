Двое подозреваемых в отравлении Скрипалей покинули Британию, - CNN
Ранее данные об их отъезде были переданы в Москву через некоторое время после отравления
Двое подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Сообщается, что данные об их отъезде содержались в закодированном послании, переданном в Москву через некоторое время после отравления.
Как утверждают источники, послание было перехвачено специалистами с британской военной базы на Кипре.
Напомним, ранее ITV со ссылкой на информированный источник сообщало, что полиция Великобритании идентифицировала вероятных исполнителей покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.
Как известно, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Правительство Великобритании заявило, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, Россия отрицает какую-либо причастность.