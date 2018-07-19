В Британии идентифицировали предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей

Новости Политика 19.07.2018 - 09:52
Фото: полиция Британии (facebook.com theintercept.com)
Фото: полиция Британии (facebook.com theintercept.com)

Британские следователи уверены, что подозреваемые - из Российской Федерации

Полиция Великобритании идентифицировала вероятных исполнителей покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает ITV со ссылкой на информированный источник.

Как сообщается, следователям удалось идентифицировать предполагаемых преступников по записям с камер наблюдения.

Отмечается, что полученные данные были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в страну в это время.

Следователи уверены, что подозреваемые - из России.

Отметим, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Как писало ранее РБК-Украина, источник в британских разведывательных службах сообщал, что отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки.

Также ранее в полиции Великобритании уже заявляли, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Великобританию на следующий день.

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Теги:  Российская Федерация,  полиция,  Великобритания,  отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС