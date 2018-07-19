В Британии идентифицировали предполагаемых исполнителей покушения на Скрипалей

Британские следователи уверены, что подозреваемые - из Российской Федерации

Полиция Великобритании идентифицировала вероятных исполнителей покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает ITV со ссылкой на информированный источник.

A source with knowledge of the probe told @PA investigators believe they have identified the suspected perpetrators behind the Novichok attack on the Skripalshttps://t.co/TcyhYiTOlf — Press Association (@PA) July 19, 2018

Как сообщается, следователям удалось идентифицировать предполагаемых преступников по записям с камер наблюдения.

Отмечается, что полученные данные были сопоставлены с информацией о людях, которые въезжали в страну в это время.

Следователи уверены, что подозреваемые - из России.

Отметим, в английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Правительство Великобритании заявил, что Россия стоит за отравлением Скрипалей, вместе с тем, РФ отрицает какую-либо причастность и обвиняет британцев в придумывании "фальшивой истории".

Как писало ранее РБК-Украина, источник в британских разведывательных службах сообщал, что отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки.

Также ранее в полиции Великобритании уже заявляли, что к отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастны два человека, которые покинули Великобританию на следующий день.