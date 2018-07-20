Двоє підозрюваних в отруєнні Скрипалів залишили Британію, - CNN

Раніше дані про їх від'їзд були передані в Москву через деякий час після отруєння

Двоє підозрюваних в отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії покинули Великобританію. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Повідомляється, що дані про їх від'їзд містилися в закодованому посланні, переданому в Москву через деякий час після отруєння.

Як стверджують джерела, послання було перехоплено фахівцями з британської військової бази на Кіпрі.

Нагадаємо, раніше ITV з посиланням на інформоване джерело повідомляло, що поліція Великобританії ідентифікувала ймовірних виконавців замаху на Скрипаля та його доньку.

Як відомо, в англійському місті Солсбері 4 березня були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал.

Уряд Великобританії заявив, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів, разом з тим, Росія заперечує будь-яку причетність.