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Два человека в Харьковской области подорвались на боеприпасах

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Харьковская область, Четверг 22 декабря 2022 09:21
Два человека в Харьковской области подорвались на боеприпасах Фото: два человека в Харьковской области подорвались на боеприпасах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области двое мужчин подорвались на вражеских боеприпасах. Инциденты произошли в селе Новый Бурлук и Изюме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВ Олега Синегубова.

"У нас есть пострадавшие от оставленных врагом мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Вчера в селе Новый Бурлук Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвался и получил осколочные ранения 45-летний тракторист. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", - написал Синегубов.

По его словам, также в Изюме от взрыва боеприпаса получил ранение 39-летний мужчина, пытавшийся разобрать боеприпас у себя дома.

"В очередной раз призываю всех - в случае обнаружения подозрительных предметов не прикасайтесь к ним, а сразу обращайтесь в полицию или в ГСЧС", - призвал Синегубов.

Напомним, недавно в Харьковской области двое мужчин подорвались на российской мине.

Ранее на мине в Харьковской области подорвался спасатель.

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