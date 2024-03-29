Двоє колаборантів отримали підозру за депортацію групи дітей у Краснодарський край

Українська спецслужба оголосила підозри двом колаборантам за причетність до депортації дітей із Миколаївської області. Вони змушували їх співати гімн Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Слідчі спецслужби задокументували насильницьке переміщення тимчасово окупованою територією України та подальшу депортацію до РФ 15 вихованців Новопетрівської спеціальної школи в Миколаївській області.

Серед виконавців злочину - так званий заступник голови окупаційного "департаменту молоді та спорту Херсонської області".

Його спільниця - призначений росіянами "ректор" аграрного університету на тимчасово окупованій території регіону.

Дітей вивезли до Краснодарського краю

Щоб викрасти дітей із навчального закладу, до нього прибули 20 озброєних військовослужбовців РФ.

Тоді росіяни забрали вихованців школи разом із директоркою закладу та її чоловіком і примусово вивезли до окупованого на той період селища Степанівка в Херсонській області. Там на потерпілих чекали двоє фігурантів-псевдопосадовців, які організували примусове переміщення викрадених дітей та двох дорослих до місцевого річкового вокзалу.

Звідти постраждалих "під контролем" держави-агресора переправили на лівобережжя області, а потім автобусом - до Криму. Пізніше дітей перевезли в Анапу (Краснодарський край).

Колаборантам оголосили підозри

За даними слідства, під час перебування депортованих дітей у РФ представники держави-агресора заборонили їм використовувати українську мову та змушували співати гімн Росії.

Згодом за підтримки міжнародних волонтерських організацій малолітніх постраждалих вдалося вивезти до третьої країни, щоб у подальшому повернути додому.

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили обом фігурантам з окупаційних органів Росії про підозру за фактом "порушення законів і звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб".

"Оскільки підозрювані перебувають на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи, щоб їх знайти та покарати", - пише СБУ.

Депортація дітей