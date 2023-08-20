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Двоє ізраїльтян загинули під час паленстинського нападу на Західному березі Йордану

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Неділя 20 серпня 2023 02:19
Двоє ізраїльтян загинули під час паленстинського нападу на Західному березі Йордану Фото: в Ізраїлі загинули дві людини через напад палестинця (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Двоє ізраїльтян загинули під час нападу палестинців неподалік села Хавара, що на Західному березі Йордану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними слідства, близько 15:00 до автомийки поблизу села підійшов палестинець, озброєний пістолетом. Коли він побачив двох ізраїльтян, то відкрив по ним вогонь. Нападник зробив щонайменше 5 пострілів та втік.

Внаслідок нападу загинуло двоє чоловіків 29 і 60 років, за попередніми даними це були батько з сином.

ЦАХАЛ працює над встановленням особи нападника, якого досі не впіймали.

Загострення між Ізраїлем та Палестиною

Починаючи з весни цього року конфлікт між Палестиною та Ізраїлем загострився. Ізраїль розпочав операцію "Щит та стріла", внаслідок якої 40 літаків ВПС країни атакували об'єкти терористів на території сектору Газа.

В той же день Палестина запустила по Ізраїлю 469 ракет, 333 з яких перетнули кордон Ізраїля. 153 з них було знищено системами ППО.

14 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив про заверження операції.

В липні Ізріїль провів ще одну антитерористичну операцію - вночі 3 липня ізраїльські війська почали завдавати ударів по штабах і квартирах бойовиків, які перебували в таборі біженців Дженін. Наступного дня країна заявила про завершення операції.

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