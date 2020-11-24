Двое граждан хотели попасть в ОРЛО через "Золотое", но боевики их не пустили

Фото: КПВВ "Золотое" (facebook.com/pressjfo.news)

С 10 ноября пересечь линию разграничения на Донбассе через контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" пытались два человека. Оба пытались попасть на временно оккупированную территорию Луганской области.

Об этом сообщили в командовании операции Объединенных сил.

Обе попытки пересечь линию разграничения произошли в первый день работы КПВВ. Попасть на территорию ОРЛО хотели пешеход и водитель автомобиля.

"Но через некоторое время они вернулись и сообщили о том, что оккупанты не осуществляют пропуск со своей стороны, мотивируя это отсутствием соответствующего указания от российско-оккупационных властей", - рассказали в штабе.

Отмечается, что с украинской стороны КПВВ "Золотое" работает ежедневно с 8:00 до 16:00, однако оккупационные силы продолжают блокировать пропуск через линию разграничения.

Напомним, на сегодняшнем заседании ТКГ стороны снова не смогли договориться о разблокировании работы КПВВ на Донбассе. Во время переговоров российская сторона заняла "малопонятную" позицию.

Также РБК-Украина писало, что на прошлой неделе посольство США призвало Россию немедленно возобновить пропуск людей через КПВВ на Донбассе.