Двоє громадян хотіли потрапити в ОРЛО через "Золоте", але бойовики їх не пустили

Фото: КПВВ "Золоте" (facebook.com/pressjfo.news)

З 10 листопада перетнути лінію розмежування на Донбасі через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Золоте" намагалися дві людини. Обоє намагалися потрапити на тимчасово окуповану територію Луганської області.

Про це повідомили в командуванні операції Об'єднаних сил.

Обидві спроби перетнути лінію розмежування сталися в перший день роботи КПВВ. Потрапити на територію ОРЛО хотіли пішохід та водій автомобіля.

"Але через деякий час вони повернулися та повідомили про те, що окупанти не здійснюють пропуск зі свого боку мотивуючи це відсутністю відповідної вказівки від російсько-окупаційної влади", - розповіли у штабі.

Зазначається, що з українського боку КПВВ "Золоте" працює щодня з 8:00 до 16:00, однак окупаційні сили продовжують блокувати пропуск через лінію розмежування.

Нагадаємо, на сьогоднішньому засіданні ТКГ сторони знову не змогли домовитися про розблокування роботи КПВВ на Донбасі. Під час переговорів російська сторона зайняла "малозрозумілу" позицію.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня посольство США закликало Росію негайно відновити пропуск людей через КПВВ на Донбасі.