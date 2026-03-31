Двоє Героїв України стали заступниками командувача СБС "Мадяра"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі СБС.

Як зазначають у СБС, призначення мають на меті посилити управлінську спроможність угруповання, зробити його "ще сильнішим і результативнішим".

Обидва офіцери пройшли шлях від початку повномасштабного вторгнення. Їхні підрозділи неодноразово відзначалися за успішне ураження російської техніки, живої сили та об’єктів інфраструктури.

Обов’язки ще одного заступника тимчасово виконуватиме Дмитро Олексюк (позивний "Земляк"). Він також підполковник, Герой України та командир підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Державної прикордонної служби України.

На посаду заступника командувача Сил безпілотних систем призначено Олега Гуйта (позивний "Хасан"). Він є підполковником, Героєм України та командиром 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог".

Нагадаємо, Сили безпілотних систем України були створені 6 лютого 2024 року як окремий рід військ. Їхні підрозділи виконують завдання з повітряної розвідки, ураження техніки та живої сили противника, а також забезпечують коригування вогню артилерії.

Лише за одну ніч на південному напрямку підрозділи СБС знищили одразу чотири ворожі зенітно-ракетні комплекси, влаштувавши справжній “зоопарк” зі спалених російських ЗРК.

Не менш успішно діють і підрозділи СБУ. 29 березня їхні дрони вдруге за тиждень атакували нафтотермінал "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ, спричинивши нові пожежі та перебої в роботі інфраструктури.