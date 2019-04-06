Двое экс-осужденных в "ЛНР" рассказали СБУ о вербовке

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), привлеченные к операции Объединенных сил, получили информацию об очередных попытках вербовки украинцев "спецслужбами" террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

СБУ установила, что представители вооруженных формирований Российской Федерации пытались втянуть в преступную деятельность в пользу врага двух бывших заключенных, которые, освободившись после отбытия наказания на оккупированной территории, пытались пересечь линию разграничения, чтобы вернуться домой.

Однако в пункте пропуска мужчин задержали представители так называемого "МГБ ЛНР". Одного из них после отказа собирать для боевиков информацию о дислокации и перемещении военных подразделений Объединенных сил, они отдали "на перевоспитание" "казакам". Члены "казачьего" НВФ подвергли пленника жестоким пыткам, и, в конце концов, отпустили с запретом возвращаться.

Другой бывший заключенный трижды пытался пересечь линию разграничения и смог выехать с оккупированной территории только с четвертого раза, после избиения в застенки "МГБ". Прибыв на подконтрольную правительству Украины территорию Луганской области, мужчины сразу предоставили украинским правоохранителям показания относительно обстоятельств своего вербовки.

Ранее сообщалось, что сегодня, 6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Об'объединенных сил, задержали военнослужащего-диверсанта 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск.

Напомним, 5 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе взяли в плен еще одного боевика.