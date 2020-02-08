Двое экс-"беркутовцев" вернулись в Киев после обмена

Бывшие "беркутовцы" Александр Мариченко и Сергей Тамтура, которые в конце 2019 года были обменяны в ОРДЛО, вернулись в Киев. Об этом заявил адвокат Алексей Горошинский в Facebook.

Адвокат также разместил на своей странице открытое письмо экс-"беркутовцев" на имя президента Владимира Зеленского, главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и гепрокурора Руслана Рябошапки.

"Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны. Мы призываем президента Украины, генерального прокурора Украины и депутатов Верховной рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов", - говорится в письме.

Напомним, 29 декабря произошел обмен пленными по формату "всех на всех" между Киевом и ОРДЛО. Так называемым "республикам" Донбасса были переданы экс-"беркутовцы" Олег Янишевский, Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Ранее РБК-Украина писало, что адвокаты заявили, что после обмена пленными с бывшими "беркутовцами" потеряна связь.