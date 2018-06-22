Движение будет ограничено с 25 июня по 18 июля

Движение на Южном мосту в Киеве будет ограничено почти на месяц, с 25 июня по 18 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении корпорация "Киевавтодор" в Facebook.

"С 11:00 час. 25.06.2018 до 22:00 час. 18.07.2018 в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения", - говорится в сообщении.

вниманию участников дорожного движения! С 11.00 час. 25.06.2018 до 22.00. 18.07.2018 в связи с капитальным ремонтом... Опубликовано Коммунальная корпорация "Киевавтодор" 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 24 июня 2018 года будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту.