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Движение по всем частям Запорожского моста планируется открыть ко Дню независимости, - Тимошенко

Автор: РБК-Украина

Мост через реку Днепр в Запорожье в рамках программы президента "Большая стройка" возводится беспрецедентными темпами.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента, координатор проекта Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки в Запорожье, где он ознакомился с ходом работ на объекте.

"В прошлом году открыто движение по части моста. Задача - ко Дню Независимости открыть движение по всем частям моста. Работать надо и днем, и ночью. Мост строится темпами, которых не видела страна. Наша задача - выполнить поручение президента", - заявил Тимошенко.

По словам главы "Укравтодора" Александра Кубракова, в данный момент на продолжение работ на мосту выделено 2,2 млрд грн.

"Финансирование есть. Тот темп, который подрядчик взял, мы сможем поддержать", - отметил он.

Сообщается, что все необходимые блоки на подходах к мосту уже смонтированы, и мостостроители готовятся к первому этапу надвижения секции №1. После этого будут продолжены работы по сбору других секций и по монтажу остальных блоков.

Продолжаются работы по устройству основания под временные опоры на сооружении №9, расположенном на острове Хортица. На строительной площадке №1 в районе Кривой бухты на завершающем этапе находится сборка четвертой секции пролетного строения моста.

Кроме этого, продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций временных и монтажных опор.

Монтаж опор происходит с помощью плавкрана LK-800. Общий вес одной конструкции - от 400 до 600 тонн.

Высота пилонов, которые будут удерживать мост - 166 метров. Таким образом, мост будет самым высоким в Украине.

Напомним, Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Строительство моста началось еще в начале 2000-х, но быстрыми темпами возобновилось только в рамках программы Президента «Большая стройка» в 2020 году.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко в Facebook, сотрудничество центральной власти и областей в 2021 году переходит на новый уровень. Это касается в первую очередь реализации амбициозных инфраструктурных проектов.

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Новости Украины ЗапорожьемостБольшая стройка
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